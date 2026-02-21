Beslediği kedinin dışkısından pırlanta çıktı!

Fransa bu olayı konuşuyor! Lyon kentinde yaşayan genç kadının kedisi, sahibine öyle bir "sürpriz" yaptı ki, duyanlar kulaklarına inanamadı. Kum kabını temizlemeye giden Amélie Laurent, gördüğü parıltı karşısında şoka girdi. Meğer "Mimi" isimli kedi, dışkısında pırlanta doğurmuş!

"CAM PARÇASI SANDIM, SERVET ÇIKTI!"

Lyon’un göbeğinde yaşanan olay, "pes artık" dedirtti. Sabah rutinini gerçekleştiren Amélie Laurent, kedisinin kumunda parlayan bir cisim fark etti. Önce kedisinin yanlışlıkla cam yuttuğunu sanıp korkan Laurent, taşı yıkayınca gerçekle yüzleşti. Elindeki parça, ışıl ışıl parlayan dev bir pırlantaydı!

KUYUMCU ŞOKTA: "TAM 1.2 KARAT!"

Hemen en yakın kuyumcuya koşan talihli kadın, hayatının şokunu yaşadı. Yapılan incelemede, taşın piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL (8.500 Euro) olan, 1.2 karatlık gerçek bir pırlanta olduğu tescillendi. Mahalleli haberi alınca Mimi’nin kapısında kuyruk oldu!

"Kedi diye aldık, maden ocağı çıktı! Artık kumunu temizlerken heyecandan ellerim titriyor."

MEĞER MİSAFİRİN TAŞINI YUTMUŞ!

Olayın gizemi ise kısa sürede aydınlandı. Geçtiğimiz günlerde eve gelen bir misafirin yüzüğündeki taşın düştüğü ve tüm aramalara rağmen bulunamadığı öğrenildi. Yerde parlayan pırlantayı "mama" sanan Mimi’nin, bu değerli taşı mideye indirdiği anlaşıldı.