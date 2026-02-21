  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çeşme talan ediliyor! CHP’de Liyakat Değil, ‘Torpil’ ve ‘Rant’ Düzeni! CHP rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınmalı! Skandallar zinciri mahkemeye taşındı İran tarafı çok sinirlenecek: Avrupa Birliği'nde flaş Devrim Muhafızları kararı Aile düşmanı sekülerizmin en büyük silahı Türk dizilerine, bölüm başı 100 bin dolar devlet desteği! Malatya'da korkutan deprem Atina'da "Türkiye" Paniği: Kuşatma Kuzey Afrika'dan Geliyor! ADD’li beyaz yobazların Ramazan hazımsızlığı! Müzakereler Çıkmazda: Tel Aviv ve Washington Hazırlıkta İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu! Rusya 8 bölgeyi Ukrayna'nın elinden aldı!
Avrupa Beslediği kedinin dışkısından pırlanta çıktı!
Avrupa

Beslediği kedinin dışkısından pırlanta çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beslediği kedinin dışkısından pırlanta çıktı!

Fransa bu olayı konuşuyor! Lyon kentinde yaşayan genç kadının kedisi, sahibine öyle bir "sürpriz" yaptı ki, duyanlar kulaklarına inanamadı. Kum kabını temizlemeye giden Amélie Laurent, gördüğü parıltı karşısında şoka girdi. Meğer "Mimi" isimli kedi, dışkısında pırlanta doğurmuş!

Fransa bu olayı konuşuyor! Lyon kentinde yaşayan genç kadının kedisi, sahibine öyle bir "sürpriz" yaptı ki, duyanlar kulaklarına inanamadı. Kum kabını temizlemeye giden Amélie Laurent, gördüğü parıltı karşısında şoka girdi. Meğer "Mimi" isimli kedi, dışkısında pırlanta doğurmuş!

 

"CAM PARÇASI SANDIM, SERVET ÇIKTI!"

Lyon’un göbeğinde yaşanan olay, "pes artık" dedirtti. Sabah rutinini gerçekleştiren Amélie Laurent, kedisinin kumunda parlayan bir cisim fark etti. Önce kedisinin yanlışlıkla cam yuttuğunu sanıp korkan Laurent, taşı yıkayınca gerçekle yüzleşti. Elindeki parça, ışıl ışıl parlayan dev bir pırlantaydı!

 

KUYUMCU ŞOKTA: "TAM 1.2 KARAT!"

Hemen en yakın kuyumcuya koşan talihli kadın, hayatının şokunu yaşadı. Yapılan incelemede, taşın piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL (8.500 Euro) olan, 1.2 karatlık gerçek bir pırlanta olduğu tescillendi. Mahalleli haberi alınca Mimi’nin kapısında kuyruk oldu!

"Kedi diye aldık, maden ocağı çıktı! Artık kumunu temizlerken heyecandan ellerim titriyor."

 

MEĞER MİSAFİRİN TAŞINI YUTMUŞ!

Olayın gizemi ise kısa sürede aydınlandı. Geçtiğimiz günlerde eve gelen bir misafirin yüzüğündeki taşın düştüğü ve tüm aramalara rağmen bulunamadığı öğrenildi. Yerde parlayan pırlantayı "mama" sanan Mimi’nin, bu değerli taşı mideye indirdiği anlaşıldı.

CHP rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınmalı! Skandallar zinciri mahkemeye taşındı
CHP rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınmalı! Skandallar zinciri mahkemeye taşındı

Gündem

CHP rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınmalı! Skandallar zinciri mahkemeye taşındı

Çeşme talan ediliyor! CHP’de Liyakat Değil, ‘Torpil’ ve ‘Rant’ Düzeni!
Çeşme talan ediliyor! CHP’de Liyakat Değil, ‘Torpil’ ve ‘Rant’ Düzeni!

Gündem

Çeşme talan ediliyor! CHP’de Liyakat Değil, ‘Torpil’ ve ‘Rant’ Düzeni!

FETÖ, Epstein ve CHP hattında kirli ittifak: Prens Andrew'dan İmamoğlu’na uzanan ihanet sarmalı!
FETÖ, Epstein ve CHP hattında kirli ittifak: Prens Andrew'dan İmamoğlu’na uzanan ihanet sarmalı!

Gündem

FETÖ, Epstein ve CHP hattında kirli ittifak: Prens Andrew'dan İmamoğlu’na uzanan ihanet sarmalı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23