Beşkarış barajı tarıma büyük katkı sağlıyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde üretimi gerçekleştirilen başlıca ürünler buğday, arpa, pancar ve yonca üretiminde yüksek verim beklendiği bildirilidi.

Beşkarış barajının sulama için bitirilen birinci etabıyla 30 bin dekar alanı sulamakta kullanıldığını belirten Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan, ’’Geçen yıla göre çiftçimizin üretim açısından kaybı yok. Buğday, arpa, pancar ve yem bitkisi olan yonca’da verimi yüksek bekliyoruz. İlk olarak yonca hasadımız hayırlısıyla başladı. Bölgemizde Korona virüs salgınına rağmen verimin düşmemesi ve yüksek verim beklenmesinin en büyük sebebi Beşkarış barajıdır. Şu anda Beşkarış barajı yüzde 35 kapasite ile bölgemize hizmet veriyor ve ekomik olarak üreticimize büyük karkı sağlıyor. Yakın zamanda boru hattı tamamlanıp yüzde yüz kapasiteye çıktığında 90 bin dekar alan sulanacak. O zaman tarımda ilçemizde patlama beklyoruz. Beşkarış barajının yapımında emeği geçen herkeze teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum’’ dedi.