Beşir Derneğinden İdlib'de 180 briket ev

İDLİB (AA) - Beşir Derneği, Suriye'nin İdlib ilinde Esed rejimi ve Rusya’nın saldırılarından kaçan bin 100 sivilin barınacağı, briketten 180 evi tamamladı.

Dernek Genel Başkanı Fatih Sarıyar, yapımı tamamlanan evlerin anahtar teslim töreninde yaptığı açıklamada, Esed ve Rus bombardımanın kaçarak Türkiye sınırına gelenler için evler yapmayı sürdürdüklerini söyledi.

Sarıyar, "Beşir Derneği, diğer STK’lar, AFAD ve Kızılay gibi devlet kurumlarımız var güçleriyle sivillerin yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını karşılamak için briket ev projesini geliştirdiler." dedi.

En az 50 bin ev hedefiyle başladıkları projede yaklaşık 20 bin evin yapıldığını aktaran Sarıyar, “Beşir Derneği olarak ilk etap olan 180 briket evi inşa ettik. Burada bin 100 sivil kalacak.” ifadesini kullandı.

Evlerin zeminin beton ve izolasyon malzemeleriyle yapıldığını belirten Sarıyar, "Evler 40 metrekare. Yazın soğuk, kışın sıcak olacak. İki odası, tuvalet, banyo ve mutfağı olan sağlıklı yaşama uygun evler yaptık. Biz çok sevinçliyiz. Yetimler ve ihtiyaç sahipleri çok sevinçli. Bağışçılarımıza bu anlamda çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Beşir Derneği, iç savaşın başından beri Suriye'de çeşitli alanlarda yardım faaliyeti yürütüyor.