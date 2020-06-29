Beşir Derneği kurban bağışı hazırlıklarına başladı

Yurt içi ve yurtdışında gerçekleştirdikleri yardım çalışmalarıyla adından sıklıkla söz ettiren Beşir Derneği, Kurban Bayramı için çalışmalarına başladı. Yıllardır olduğu gibi bu yıl da şeffaflık ilkesiyle bağışçılarının bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan dernek, Koronavirüs sürecinde kurban paylarının nasıl ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını anlattı.

Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, Koronavirüs süreci nedeniyle üst düzey önlemler aldıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu: ‘’ 2020 vekâleten kurban bağış organizasyonunu virüs salgını nedeni ile olası yurtdışı çıkışlarına getirilecek kısıtlamalar veya gidilecek ülkelerde uygulanabilecek yasakları da göz önünde bulundurarak planladık. Herhangi bir kısıtlama olmaz ise bağışladığınız kurbanlar her yıl olduğu gibi bu yıl da gönül coğrafyamızdaki mazlum ve mahcup insanlara ulaştırmanın gayretinde olacağız. Virüs veya başka nedenler ile uygulanabilecek olası yasaklara karşı organizasyonun tamamını ülkemizde yapmak üzere Beşir Derneği olarak gerekli tüm tedbirleri de ayrıca aldık. Gerek Beşir Derneği gönüllü ekiplerinin sağlığı, gerekse tedbirlere riayet edilmesi ve ibadetin fıkhi sıhhati için üzerimize düşenleri yapacağımız konusunda hiçbir şüpheniz olmasın.

ÖNCELİK İHTİYAÇ SAHİPLERİ

Vekâleten kurban kesim organizasyonundaki önceliğimiz en çok ihtiyaçlı bölgelerden başlayarak bizleri bekleyen kardeşlerimize, bağış kurbanlarınızdan elde edilen etleri ulaştırmak ve kardeşliğe, birlikteliğe vesile olmaktır.

Beşir Derneği’nin tüm bağış toplama çalışmalarında ve yardım ulaştırma süreçlerini belirlerken en büyük etken bağışçılardan alınan emanetlerin şartı gereği yerine eksiksiz ve uygun bir şekilde getirilebilmesidir. Sivil toplum kuruluşları kar amacı gütmeyen organizasyonlardır. Beşir Derneği Kamu Yararına Çalışan ulusal ve uluslararası insani yardım örgütü olarak bu sorumluluğun bilincinden hareketle çok fazla bağış toplamak gibi bir ana hedefi olmayıp derneğimize bağış olarak emanet edilen gerek maddi gerekse ayni yardımları vaktinde uygun şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını hedeflemektedir. Vekâleten kurban kesim organizasyonumuz da bu hassasiyetle yürütülen bir süreçtir.

Bahsettiğimiz tüm bu hususlar nedeni ile kurban bağışını ülke ve bölge listeleri, fiyatları üzerinden kampanya yapmak yerine ibadet niyeti ile yapılan bağışların vaktinde ve İslami usullere göre yapılabilmek için tek fiyat, ülke ve bölge şartı olmaksızın kabul ediyoruz. Bu hassasiyetimiz ve alacağımız emanetlerin sorumluluğunu yerine getirebilmek için 2020 Vekâleten bağış kurban organizasyonunu Türkiye ve dünyada uygulanan virüs tedbirlerine bağlı olarak tüm organizasyonun Türkiye’de yapılabilme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle maliyet ve organizasyon yapısını belirledik.

Ülkemizde yasalarımızın izin verdiği kriterlere uygun bir şekilde tam teşekküllü et kombinalarında kesilecek yasal mevzuata ve İslami kurallara uygun besili büyük baş kurbanlıkları, noter, din görevlisi, veteriner ve derneğimizin uzman gözetmenleri eşliğinde bağış kurbanlarınızı sizlerden aldığımız vekâletler ile kesilecektir.

81 İLDE 300 FARKLI NOKTADA BAĞIŞLARINIZI ULAŞTIRACAĞIZ

2020 Vekâleten bağış kurban organizasyonunda Türkiye’de 81 il ve 300 farklı noktada ihtiyaç sahiplerine bağış kurbanlarından elde ettiğimiz etleri paylar halinde dağıtılacaktır. Bununla birlikte eğer yasal kısıtlamalar gerek bizim ülkemizde, gerekse gideceğimiz ülkelerde kalkarsa ve sağlık, güvenliği açısından bir problem yaşanmazsa ekiplerimiz yurt dışında gönül coğrafyalarımızda da kurban bağışlarınızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracaklardır.

Bir hisse kurban bağışının, paylaşmaya, dayanışmaya ve birlikteliğimize vesile olması amacıyla Beşir Derneği olarak bizler tüm hazırlıklarımızı yaptık. Beşir Derneği 2020 Vekâleten Kurban Kesim Organizasyonunda bir hisse kurban bağış bedeli 1.250TL’dir. Birden fazla kurban kesenler veya ihtiyaç duyanlar için online kurban bağışı esnasında, anlaşmalı finans, banka kartlarına 4 taksit imkânı sunmaktayız.

Vacip, Şafiler için Sünnet Kurbanları bayramın ilk üç gününde kesilecek ve etleri paketlenerek dağıtılacaktır. Bunun dışında kalan adak, akika, şükür, nafile gibi kurban bağışlarının ise bayramdan sonraki günlerde kesimleri yapılacak ve paylar halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

ŞEFFAF SİSTEM

Yıllardır yaptığımız vekâleten kurban kesim organizasyonu sonunda bağışçımıza kurbanının nerede kesildiğine dair bilgilendiren mesajlar atmaktayız. Aynı şekilde kurban kesim görüntüleri bayramdan belli bir zamandan sonra web sayfanızda bağışçı paneline yüklenerek bağışçımızın kurbanının kesim görüntüsüne ulaşmasını sağlıyoruz. Bazı istisnai ve nadir durumlarda görüntü almakta veya yurt dışı kesimlerde ülkeden çıkarmak sorun yaşanabilmektedir. Bu gibi durumlarda görüntü sağlanamamaktadır.’’ dedi.