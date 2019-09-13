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Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı Ankara'da

Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 16 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek

13 Eylül 2019 Cuma 17:49
Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı Ankara'da

ANKARA (AA) - Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 16 Eylül Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, zirve toplantısında, "İdlib başta olmak üzere, Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesinin amaçlandığı" bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle mevkidaşlarıyla münferit görüşmeler gerçekleştirerek ikili ilişkilerin yanısıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:49
  1. Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  4. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin

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