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Beşinci oyunlarını Dodurga beldesinde sahnelediler

Bilecik’in Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi Anafor Tiyatro Topluluğu, Anafor Yollarda projesi kapsamında beşinci oyununu Dodurga beldesinde sahnelediler.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:27
Beşinci oyunlarını Dodurga beldesinde sahnelediler

Bilecik’in Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi Anafor Tiyatro Topluluğu, Anafor Yollarda projesi kapsamında beşinci oyununu Dodurga beldesinde sahnelediler.


Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna tarafından organizasyonu düzenlenen gösteride tiyatro ekibi beşinci oyununu Dodurga beldesi seyircisine oynadı. Genel sanat yönetmeni Mert Testere ve oyuncuları, Başkan Selim Tuna tarafından ağırlandı. Oyun sonunda konuşan Anafor Tiyatro Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mert Testere, “Bir çocuk değişir dünya değişir. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan 150 çocuğumuza teşekkür ederiz. İlk defa bu kadar kalabalık bir çocuk grubuna oyun oynadık. İnşallah başkanımız Selim Tuna’nın daveti üzerine Kültür merkezi açıldığında daha sık çocuklarımız için burada olacağız. Bizi burada ağırladıkları için başkanımız Selim Tuna’ya teşekkür ediyoruz“ dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:27
  1. sanat
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