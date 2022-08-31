Beşinci ay geldi ama devam ediyor! Altın fiyatlarında dört senenin en uzun düşüşü

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan gelen parasal sıkılaşmanın sürdürüleceğine yönelik açıklamalar altın fiyatlarında 4 yılın en uzun düşüş serisini başlattı. Altının onsu üst üste 5. ayda da düşüş yaşadı.

Spot altın ons başına gün içinde 1713 dolara kadar inerken, altında ağustosta yüzde 2,5'tan fazla değer kaybı yaşandı.

Altın fiyatları pazartesi günü ons başına 1720 dolar seviyesini görmüştü. Bugün ise 27 Temmuz'dan beri kaydedilen en düşük seviyeyi gördü.

Altın fiyatlarındaki bu düşüşte Fed yetkililerinin enflasyonu baskılamaya kararlı olduklarına yönelik mesajlarıyla etkili olurken, Fed'in eylül ayında gerçekleştireceği politika toplantısında ne büyüklükte bir hamle yapacağı ise belirsizliğini koruyor. Temmuz ve ağustosta 75 baz puanlık artışa giden Fed'in eylülde de faizleri 75 baz puan yükseltebileceği bekleniyor. Fed'in enflasyonu düşürmeye odaklandığını belirten DailyFX'te döviz stratejisti Ilya Spivak, bu kararlılığın, altındaki gerilemeyi artırdığını ve doları güçlendirdiğini söyledi.

İntegral Yatırım Forex ve VİOP Bülteni'nde konuyla ilgili yapılan değerlendirmede, “Ons altın ABD verilerinin beklentilerden görece iyi gelmesi ve şahinleşen Fed ile tekrar geriliyor. Şimdilik sıkışma kanalının içinde 1713 desteğinin üzerinde kalmayı başarıyor. Ons altında agresif bir satıcılı süreç görmesek de baskılanmanın devamı beklenebilir.” denildi.