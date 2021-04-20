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Ekonomi BES’in büyüklüğü 172 milyar lirayı aştı
Ekonomi

BES’in büyüklüğü 172 milyar lirayı aştı

Yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselten, oluşturduğu fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) büyümeye devam ediyor. 2003’te devreye giren sistemde, devletin ve vatandaşın birikimi 172 milyar lirayı geçti.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 00:39:00 -
BES’in büyüklüğü 172 milyar lirayı aştı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) büyüklüğü 172 milyar 23.5 milyon liraya ulaştı. 9 Nisan itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 910 bin 122 oldu. Katılımcıların fon tutarı 139 milyar 316 milyon lirayı buldu. Devlet katkısı fon tutarı da 20 milyar 80 milyon liraya dayandı. Böylelikle katılımcıların fon ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 159 milyar 396 milyon lira oldu. 9 Nisan itibarıyla BES’ten emekli olan kişi sayısı da 146 bin 883’e vardı.

Faizsiz fonlara ilgi

Gelinen aşamada BES katılımcı fon tutarının 22 milyar 746 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor. Devlet katkısı fon tutarının 2 milyar 52.5 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor. Otomatik Katılım Sistemi’ndeki (OKS) 5 milyon 733 bin 129 çalışanca biriktirilen 12 milyar 75.4 milyon liralık fon tutarının ise 7 milyar 616.3 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alıyor.

Birikimler arttı

2020 sonunda BES’teki katılımcı sayısı 6 milyon 900 bin 565, katılımcıların fon tutarı da 137 milyar 93.9 milyon lira olarak kaydedilmişti. Devlet katkısı fon tutarı 21 milyar 253.5 milyon lira, emekli olanların sayısı da 137 bin 676 olarak açıklanmıştı. OKS’ye bakıldığında çalışanların biriktirdiği fon tutarı 11 milyar 304.1 milyon lira, devlet katkısı ise 483.3 milyon lira olmuştu. 2020 sonundan 9 Nisan’a kadar geçen sürede katılımcı fon tutarı 2 milyar 222.1 milyon lira artarken, devlet katkısı fon tutarı 1 milyar 173.5 milyon lira azaldı.

Katılımcı sayısı yükseldi

OKS’de ise geçen yılın sonundan 9 Nisan’a kadarki dönemde çalışanların biriktirdiği fon tutarı 840.1 milyon liralık artış gösterdi. Böylelikle toplam fon büyüklüğünde 1 milyar 888.7 milyon liralık yükseliş görüldü. Aynı dönemde 9 bin 207 kişi de emekliler arasına katıldı. Öte yandan BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 12 milyon 643 bin 251’i buldu.

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