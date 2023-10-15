Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert eleştiri!

Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı uzatma periyodunda mağlup etti. Siyah-beyazlılar maçta yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Bursaspor - Beşiktaş maçında olaylar damga vurdu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, Beşiktaş Emlakjet'i normal süresi 70-70 biten karşılaşmanın uzatmalarında 82-76 yendi. Müsabakaya yaşanan olaylar damga vurdu. Yeşil-beyazlı taraftarlar bu sezon Beşiktaş'a transfer olan eski antrenörleri Dusan Alimpijevic ve eski genel menajer Nedim Yücel'e tepki gösterdiler.

"beIN Sports'u şiddetle kınıyoruz"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursaspor Info Yatırım ile oynadığı müsabakada; teknik ekibimizi ve oyuncularımızı daha önce altyapımızda oynamış siyah-beyazlı formamızı giymiş olmalarına rağmen tahrik etmeye çalışan iki oyuncuyu, müsabaka boyunca küfürlü tezahüratta bulunup sahaya yabancı madde atan rakip takım taraftarlarını ve rakip takım tribününde açılan çirkin pankartı uzun süre ekrana taşıyan müsabakanın yayıncı kuruluşu beIN Sports'u şiddetle kınıyoruz.

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