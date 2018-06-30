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Beşiktaş'tan William Carvalho bombası!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen William Carvalho ile ilgilendiği iddia edildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 01:47
Beşiktaş'tan William Carvalho bombası!

William Carvalho, FIFA’ya giderek takımdan ayrılmak için ilk hamleyi yaptı. Portekizli ön libero için Sporting 25 milyon euro isterken, Milan ise 10 milyon euro teklif etti. Görüşmeler tıkandı. Zaten UEFA’dan ceza alan Milan’ın da bu rakamı ödemek gibi bir durumu yok.

Orman ise zaten 50-60 milyon euro’ların konuşulduğu, FIFA tehdidi yüzünden Sporting’in 25 milyon euro’ya fit olduğu ama mahkemeye gitmesi durumunda bonservisini 10 milyon euro’ya alma ihtimali bulunan Carvalho için temaslar kurdu. Menajerleri, avukatları ve Portekiz’deki tüm bağlantılarını devreye soktu. Orman’a göre ihtiyaçları olmamasına rağmen Carvalho’yu almak, Beşiktaş için sezonun transfer başarısı olur.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 01:47
  1. Beşiktaş
  2. Sporting Lizbon
  3. William Carvalho

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