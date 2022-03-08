Beşiktaş'tan Welinton ve Atiba açıklaması

Beşiktaş'ta Welinton Souza'nın uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık, Atiba Hutchinson'ın ise aynı bölgesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada ve sonrasında uyluk arka adalelerinde ağrı hisseden iki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesinden geçtiği belirtilerek, "Welinton'un uyluk arka adalesinde (semimembranosus) kanama ve kısmi yırtık, Atiba'nın ise uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.