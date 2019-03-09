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Beşiktaş'tan Volkan Babacan bombası!

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Medipol Başakşehir'de forma giyen tecrübeli eldiven Volkan Babacan'a kanca attı.

09 Mart 2019 Cumartesi 01:44
Beşiktaş'tan Volkan Babacan bombası!

Beşiktaş yeni sezon için kaleci arıyor. Sezon başında Fabri’yi 4 milyon euro karşılığında Fulham’a satan Siyah-Beyazlılar, 2 yıllığına Liverpool’dan kiraladığı Loris Karius’un performansından memnun kalmayınca harekete geçti.

 

Volkan Babacan hamlesi

Öncelikle Fulham’da oynama şansı bulamayan Fabri’ye teklif götüren yönetim, lider M.Başakşehir’de formasını Mert Günok’a kaptıran Volkan Babacan için de düğmeye bastı.

Beşiktaş’ın Boz Baykuşlar’la 2021’e kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki milli kaleci için takas teklifinde bulunmayı planladığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 01:44
  1. Beşiktaş
  2. Volkan Babacan
  3. Medipol Başakşehir

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