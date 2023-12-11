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Spor Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı! Taraftar buna ne diyecek?
Spor

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı! Taraftar buna ne diyecek?

Yeniakit Publisher
2023-12-11 11:49:00 -
Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı! Taraftar buna ne diyecek?

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar tartışmaların odağında. Beşiktaş yönetiminin devre arasında Vincent Aboubakar'la ilgili durum değerlendirmesi yapacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Vincent Aboubakar eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Süper Lig'in 15. haftasındaki Fenerbahçe derbisine sürpriz bir şekilde yedek kulübesinde başlayan Vincent Aboubakar, maça dahil olduktan sonra da etkisiz göründü.

Ligde oynadığı son 4 maçta gol katkısı veremeyen ve sakatlığı sebebiyle de 3 maç kaçıran Aboubakar'la ilgili Beşiktaş'ın harekete geçeceği aktarıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, devre arasında Vincent Aboubakar'la ilgili durum değerlendirmesi yapacak.

Deneyimli golcünün özellikle Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu haber detayında yer aldı. Beşiktaş'ın oyuncuya gelecek tekliflere kapıyı açık tutacağı belirtildi.
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Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Aboubakar 11 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

Beşiktaş ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun +1 yıl da opsiyonu bulunuyor.

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