Beşiktaş'tan transfer sinyali

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Konyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Valerien Ismael'in açıklamaları şu şekilde:

"Seneye çok güçlü olmalıyız"

"Oyunun son bölümünde önümüzdeki sezon istediğimiz görüntüyü gördük. Asla vazgeçemeyen, sürekli gol atmak isteyen bir takım görüntüsü. Mental ve fiziksel olarak seneye çok güçlü olmalıyız. Disiplin de çok önemli olacak. Bunların yanında kalite."

"Ligi tanıdık sezonu tanıdık"

"Beşiktaş'ın futbolcusu mental ve teknik anlamda yeterli olmalıdır. Ligi tamamladık. Ligi tanıdık sezonu tanıdık. Bir maç haricinde genel olarak iyiydik."

"Kadro ile ilgili fikirlerimiz oluştu"

"Kadro ile ilgili fikirlerimiz oluştu. Kararlar aldık ve alıyoruz. Dün de başkanımız ve Ceyhun Bey ile konuştuk. Transfer sayısı veremem ama en önemli konu, doğru futbolcuyu bulabilmek."

"Güçlü oyunculara ihtiyacımız var"

"Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu bilen futbolculara ihtiyacımız var. Güçlü oyunculara ihtiyacımız var."

"Agresif ve doğru mantalite önemli"

"Adım adım gideceğiz. Doğru futbolcuları bulmalıyız ve doğru transferleri yapmalıyız. Sezon başında iyi hazırlanmalıyız. Agresif ve doğru mantalite önemli. Sakatlıkları azaltmamız gerekiyor. Bu sezon çok sıkıntı çektik ve yıprandık."