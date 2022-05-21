  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'tan transfer sinyali
Spor

Beşiktaş'tan transfer sinyali

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni sezon için transfer sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 23:48:00 -
Beşiktaş'tan transfer sinyali

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Konyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Valerien Ismael'in açıklamaları şu şekilde:

"Seneye çok güçlü olmalıyız"

"Oyunun son bölümünde önümüzdeki sezon istediğimiz görüntüyü gördük. Asla vazgeçemeyen, sürekli gol atmak isteyen bir takım görüntüsü. Mental ve fiziksel olarak seneye çok güçlü olmalıyız. Disiplin de çok önemli olacak. Bunların yanında kalite."

"Ligi tanıdık sezonu tanıdık"

"Beşiktaş'ın futbolcusu mental ve teknik anlamda yeterli olmalıdır. Ligi tamamladık. Ligi tanıdık sezonu tanıdık. Bir maç haricinde genel olarak iyiydik."

"Kadro ile ilgili fikirlerimiz oluştu"

"Kadro ile ilgili fikirlerimiz oluştu. Kararlar aldık ve alıyoruz. Dün de başkanımız ve Ceyhun Bey ile konuştuk. Transfer sayısı veremem ama en önemli konu, doğru futbolcuyu bulabilmek."

"Güçlü oyunculara ihtiyacımız var"

"Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu bilen futbolculara ihtiyacımız var. Güçlü oyunculara ihtiyacımız var."

"Agresif ve doğru mantalite önemli"

"Adım adım gideceğiz. Doğru futbolcuları bulmalıyız ve doğru transferleri yapmalıyız. Sezon başında iyi hazırlanmalıyız. Agresif ve doğru mantalite önemli. Sakatlıkları azaltmamız gerekiyor. Bu sezon çok sıkıntı çektik ve yıprandık."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay