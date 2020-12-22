Beşiktaş’tan transfer bombası!
Süper Lig’de Medipol Başakşehir maçıyla çıkışa geçen ve zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, forvet transferi için çalışmalara resmen başladı.
Beşiktaş’ta transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sergen Yalçın yönetiminde sezona kötü başlayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçıyla çıkışa geçti. Vincent Aboubakar bu sezona damga vurmaya devam ediyor. Sakatlık endişeleriyle sezon başında Porto'dan transfer edilen Vincent Aboubakar, BB Erzurumspor karşısında kaydettiği 2 golle gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi.
Beşiktaş yönetimi Aboubakar'a alternatif olacak bir ismi takıma kazandırmak için çalışmalara resmen başladı.
Beşiktaş'ta gündemdeki ilk isim Cenk Tosun. İspanya'da yayın yapan Todofichajes'te yer alan habere göre Beşiktaş, Cenk Tosun'u Ocak ayında kiralamak için Everton'a resmi teklifte bulunacak.
Everton'un Ocak ayında forvet transferi yaparsa Cenk Tosun'un ayrılığına onay vereceği belirtildi.