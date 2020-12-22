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Spor Beşiktaş'tan TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına tepki: Vicdanlara sığmaz
Spor

Beşiktaş'tan TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına tepki: Vicdanlara sığmaz

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ikinci yarıda koronavirüs nedeniyle maçlara çıkamayacak takımların hükmen mağlup sayılması yönündeki kararına Beşiktaş, "Vicdanlara sığmayacak bir karar. Telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:10:00 -
Beşiktaş'tan TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına tepki: Vicdanlara sığmaz

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı hükmen mağlubiyet kararı ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 21 Aralık 2020 tarihinde resmi internet sitesi aracılığıyla ilan ettiği, sezonun ikinci yarısında uygulanacak statü ve talimatlarda yer alan hükmen mağlubiyet uygulamasının, sporun ruhundaki yarışma, yarışarak kaybetmek ve kazanmak ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Federasyonumuzun, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak statü ve talimatlarda yapmış olduğu değişiklikler, her ne kadar kulüplere birtakım kolaylıklar sağlıyor olsa da bir kulübün Covid-19 nedeniyle sahaya minimum 9 futbolcuyla çıkamayarak hükmen mağlup sayılacak olması, vicdanlara sığmayacak ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nu almış oldukları bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun ikinci yarıda koronavirüs nedeniyle maçlara çıkamayacak takımların hükmen mağlup sayılması yönündeki karar almıştı.

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