Beşiktaş'tan ters köşe transfer hamlesi! Rotasını Fransa'ya çevirdi: Oyuncu için kiralık formulü

Vincent Aboubakar transferiyle taraftarlarını coşturan Beşiktaş, orta saha için de aradığı ismi Fransa'da buldu.

Sezona Valerien Ismael yönetimiyle başlayan Beşiktaş, alınan kötü sonuçlar ve yetersiz oyundan sonra Fransız teknik adam ile yolları ayırmıştı. Evinde Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından sadece iki puan çıkarabilen Ismael için Hatayspor'a 2-1'lik mağlubiyet bardağı taşıran son damla olmuştu.

Ekim ayında Valerien Ismael'in yollanılmasının ardından tekrar Şenol Güneş'i takımın başına getiren siyah beyazlılar için yeni bir serüven başladı. Dört yıllık Beşiktaş kariyerinde iki sene üst üste şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

Şenol Güneş'in gelişiyle beraber tekrar form yakalayan Beşiktaş seri galibiyetlerle rahat bir nefes aldı. Siyah beyazlılar sırasıyla Adana Demirspor, Konyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor ve Alanyaspor galibiyetleriyle zirve yarışına kıl payı tutundu.

Son Alanyaspor maçında hem Aboubakar'ın gelişi hem Dele Alli'nin toparlanma belirtileri göstermesi hem de takımın genel olarak iyi oyunu taraftarları havaya soktu.

Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Josef'in üst üste gelen sakatlıklarının ardından 6 numara için girişimleri hızlandırdı.

Amir Hadziahmetovic, Wilmar Barrios isimlerinin geçtiği orta saha için bir aday daha ortaya çıktı.

Kariyerine Flamengo'da başlayan ve sırasıyla Santos, Lyon, Stade Brestois takımlarında oynayan Jean Lucas'ın son durağı Monaco oldu. Bu sezon Monaco'da çok şans bulamayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla birçok takım ilgileniyor.

Fransız L'Equipe'in yaptığı habere göre Monaco Palmeiras'tan istenen 6.5 milyon Euro diğer talipler tarafından da yüksek bulundu.

BEŞİKTAŞ İÇİN KİRALIK FORMULÜ

Foot Mercato'nun yaptığı habere göre de Beşiktaş ve Troyes Brezilyalı orta saha ile kiralık olarak ilgileniyor. Beşiktaş maaşının bir kısmını ödeyip satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Fanatik'e göre; Monaco ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için en iyi teklif İspanya'dan. Maaşının tamamını karşılayarak satın alma opsiyonuyla teklif yapan Katalan ekibi Espanyol olurken Beşiktaş'ın nasıl bir transfer yolu izleyeceği merak konusu.