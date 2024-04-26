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Spor Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç ile 3 yıllık yeni sözleşme
Spor

Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç ile 3 yıllık yeni sözleşme

Yeniakit Publisher
2024-04-26 16:47:00 -
Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç ile 3 yıllık yeni sözleşme

Beşiktaş, 24 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Beşiktaş ilk hamlesini iç transferde yaptı. Siyah beyazlılar, Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattı.

Siyah beyazlılar 24 yaşındaki savunmacıyı 2022 yılında Adana Demirspor'dan kadrosuna katmıştı.

Tayyip Talha Sanuç son olarak Beşiktaş'ın kupada MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada ikinci yarıda dahil olmuştu.

Genç savunmacı 2027 yılına kadar Beşiktaş forması giyecek.
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