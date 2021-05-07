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Beşiktaş'tan tansiyonu yükseltecek Fatih Terim açıklaması
Spor Beşiktaş'tan tansiyonu yükseltecek Fatih Terim açıklaması
Spor

Beşiktaş'tan tansiyonu yükseltecek Fatih Terim açıklaması

Galatasaray-Beşiktaş derbisine saatler kalan siyah beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'den Fatih Terim hakkında flaş bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 16:29:00 -
Beşiktaş'tan tansiyonu yükseltecek Fatih Terim açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve yarın oynanacak Galatasaray derbisi hakkında flaş sözler söyledi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

"Derbiler değişik bir atmosferde oynanıyor. Galatasaray güçlü bir ekip. Şampiyon olmadan olundu demek doğru bir şey değil. Rakiplerimize saygımız var. Şu anda lideriz. Henüz şampiyon olmadık. İhtiyacımız olan puanları aldığımız zaman, şampiyon olduğumuzu ifade edebiliriz. Ayaklarımızı yere basmayı biliyoruz. Galatasaray maçının önemimi biliyoruz. Galatasaray’ın büyük bir camia olduğunu ve güçlü bir takıma sahip olduğunu biliyoruz. Sergen hocamıza ve futbolcularımıza güveniyorum. İçimde huzur var. Kendimi iyi hissediyorum."

"Fatih Terim tabii ki alkışlayacak. Fatih Terim, yapacağını yapmasını gerekeni söylemiş. Kazanırsak tabii ki alkışlayacaklar."

"Kadınlarımız bizim için çok önemli. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın kazandığı kupa, inanıyorum ki bize uğur getirecek."

Fatih Terim ne demişti?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Derbiyi kazanmamız halinde devam ediyoruz, aksi halinde de %1 dahi ihtimal kalmıyor. Kazanamazsak geçeriz kenara, Beşiktaşlı dostlarımızı tebrik eder ve alkışlarız. Kendilerini öyle uğurlarız. Öbür türlüsünde devam eder. Kazanma halinde olay ümit olarak öbür haftalara sarkabilir. Türkiye Ligi'ne maçların nasıl skorlarla biteceği bilinmiyor. Bunun dışındaki skorlarla Beşiktaşlı dostlarımızı kutlarız, alkışlarla yollarız." ifadelerini kullanmıştı.

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