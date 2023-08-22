  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Ünlü isim İslam Memiş'ten Araç sahipleri için uyarı: Arabamı satıp 1+1 konut aldım

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul kıyafeti kararı | Tüm okullara gönderildi

FETÖ ayrıntısı tepki çekmişti! Galatasaray, Beşiktaş'a savaş açtı

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde konutlar yükseliyor

Türkiye'den satım alım! Bu kez Gürcistan'a en fazla ihracat yapan ülke Türkiye oldu: Önemli gelişmeleri sürüyor

Suriye Milli Ordusu'ndan çocuk savaşçı kullanılmamasında kararlık vurgusu yaptı! Gündem olmuştu: O mesajlar

Çin ülkesi mercek altına alarak duyurdu! Kötü haber: Eris varyantı Kovid-19 vakalarında hakim hale geldi

Türkiye'den Milli Muharip Uçak, ATAK ve İHA çeşitlerinden alabilirler! Asya ülkesinde gündem Türkiye

Kendisine sığınanı korumak için kurşunlara siper oldu

Fransa hükümeti tehlikeli sıcaklar için ücretsiz su kararı verdi! Resmen açıkladı: Dağıtım yapılan yerler belli oldu
Spor Beşiktaş'tan Talisca ve Sergio Ramos duyurusu
Spor

Beşiktaş'tan Talisca ve Sergio Ramos duyurusu

Yeniakit Publisher
2023-08-22 01:15:00 -
Beşiktaş'tan Talisca ve Sergio Ramos duyurusu

Uzun süredir isimleri Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca ve Sergio Ramos hakkında Beşiktaş kritik bir açıklamada bulundu.

Beşiktaş, Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile yürütülen transfer görüşmelerinin maddi anlaşmazlıklar nedeniyle sonlandırıldığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile yapılan görüşmelerin maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle olumsuz sonuçlandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır: Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır. Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23