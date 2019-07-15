Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi Chidera Ejuke

Transfer çalışmalarına Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Beşiktaş'ın Norveç ekibi Valerenga'da forma giyen Chidera Ejuke'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Yaz transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş için dış basında flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Beşiktaş'ın Norveç Ligi ekiplerinden Valerenga'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi. Score Nigeria adlı internet sitesinin haberine göre, Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği genç oyuncunun menajeri transfer hakkında konuştu.

''Beşiktaş, Herenveen'in yaptığı 2 milyon euroluk teklifin üzerine çıkmaya hazır. Görüşmeler devam ediyor.''

Takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Chidera Ejuke, Valerenga ile bu sezon 14 haftada 6 gollük bir performans sergiledi.

(Futbol Arena)