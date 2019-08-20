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Beşiktaş'tan sürpriz kaleci hamlesi! İşte detaylar

Kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Medipol Başakşehir'de forma giyen Volkan Babacan için harekete geçtiği belirtildi.

20 Ağustos 2019 Salı 13:27
Beşiktaş'tan sürpriz kaleci hamlesi! İşte detaylar

Loris Karius'un şok sakatlığı sonrası mecburen kaleci transferini gündemine alan Beşiktaş, Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan için görüşme halindeydi.

Teklifi kabul edilen Kara Kartal, sadece turuncu- lacivertlilerin Bursaspor'dan Muhammed Şengezer'i almasını bekliyordu. Dün Başakşehir, 22 yaşındaki file bekçisi Muhammed için 9 milyon TL'ye prensipte anlaşınca, Volkan'ın da önü açıldı. Beşiktaş bu hafta içinde Volkan Babacan'a imzayı attırıp renklerine bağlayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden çalışmayı isteyen Volkan Babacan, siyah-beyazlı kulüp ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 5 yıldır Başakşehir'de oynayan 31 yaşındaki kaleci, 36 kez A Milli formayı giydi.


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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:27
  1. Bursa
  2. Beşiktaş
  3. Volkan Babacan
  4. Medipol Başakşehir
  5. Kaleci

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