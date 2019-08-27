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Beşiktaş'tan sürpriz atak! Orta sahaya proje transferi hedefleniyor

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan İnler’i gündemine aldı.

27 Ağustos 2019 Salı 15:28
Beşiktaş'tan sürpriz atak! Orta sahaya proje transferi hedefleniyor

Bir yandan Gonalons, Lemina ve son olarak da Thiago Maia ile görüştüğü belirtilen Beşiktaş bu isimlerden birinin yanı sıra Gökhan İnler'i de kadrosuna katmayı hedefliyor. Medel'in Bologna ile anlaşmaya varması sonucu ''6'' numara pozisyonunda ciddi bir boşluk oluşması ve Abdullah Avcı'nın oynatmak istediği sisteme uygun bir oyuncu istemesi Gökhan İnler ihtimalini kuvvetlendirdi.

Beşiktaş yönetimi ise Gökhan İnler transferine bir proje gözüyle bakıyor. Medipol Başakşehir'de geride kalan 2 sezonda tek bir antrenman dahi kaçırmayan ve 52 maça çıkan Gökhan İnler'in de gelecek 2-3 sene içerisinde jübilesini Beşiktaş'ta yaptıktan sonra Siyah Beyazlı Kulüpte görev alarak hizmet etmeyi hedeflemesi nedeniyle Siyah Beyazlı Yönetim bu transfere farklı bir açıdan yaklaşıyor. Medipol Başakşehir cephesindeyse son olarak Mehmet Topal'ın da transfer edilmesiyle Gökhan İnler'in ayrılık talebine kulübün zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

Abdullah Avcı'nın sistemini ve kulübü biliyor

Beşiktaş'ın Gökhan İnler'i transfer etmek istemesindeki en önemli etkenlerden biri tecrübeli futbolcunun Abdullah Avcı'nın oynatmak istediği sistemi iyi biliyor olması. Beşiktaşlı taraftarlarla arasında özel bir iletişim bulunan Gökhan İnler'in kulübü iyi tanımasının da transferin gündeme gelmesindeki bir diğer neden olarak görülüyor.

Beşiktaş çarşı içinde vakfın ofisi var

Beşiktaş'tan ayrılmasına rağmen her fırsatta özel günlerde siyah beyazlı kulüple ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarına devam eden Gökhan İnler kurduğu vakfa (İnler Spor ve Eğitim Vakfı) ait ofisini de Beşiktaş taraftarlarının maçlardan önce toplanma yeri olan çarşı içinden kiraladı.

Beşiktaş'a vedası çok konuşuldu

2016-2017 yaz transfer döneminde Leicester City ile sözleşmesi devam etmesine rağmen Beşiktaş'a transfer olmak için her türlü fedakârlığı yapan Gökhan İnler transferin son gününde Siyah Beyazlı ekibe bonservis bedeli olmadan imza atmıştı. O sezonun başında Karabükspor ve Akhisarspor maçlarında sergilediği performansla alkış alan tecrübeli futbolcu, sakatlığı olmasına karşın Galatasaray ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan derbide fedakârlık yaparak oynayınca sakatlığı nüksetmiş ve formasından yaklaşık 1 ay kadar uzak kalmıştı. Beşiktaş formasıyla 1 sezonda 30 maça çıkan Gökhan İnler sezon sonunda ise Medipol Başakşehir ile anlaşmaya varmıştı.

Sosyal Medya hesabından ''bu bir veda değil'' mesajıyla Beşiktaşlı taraftarlara seslenen tecrübeli futbolcunun paylaşımına sevgi dolu mesajlar yağmış ve Gökhan İnler'in ayrılmasını taraftarlar istememişti.

Fikret Orman ''üzülüyorum'' demişti

2016-2017 sezonu sonunda Gökhan İnler'in yeterince forma şansı bulamadığını düşündüğünü söyleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman "Seneye de bizimle olmasını istiyoruz. Ondan daha fazla faydalanmak amacındayız" demişti.

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:28
  1. Karabük
  2. Gonalons
  3. Lemina
  4. Thiago Maia
  5. Beşiktaş
  6. Gökhan İnler
  7. Medel
  8. Bologna
  9. Abdullah Avcı
  10. İnler Spor ve Eğitim Vakfı
  11. Leicester City

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