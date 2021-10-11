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Spor Beşiktaş'tan Siirtli öğrencilere yardım
Spor

Beşiktaş'tan Siirtli öğrencilere yardım

Beşiktaş'ta kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Siirtli öğrencilere giyim yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 16:08:00 -
Beşiktaş'tan Siirtli öğrencilere yardım

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Siirt'teki Çevik Ersin Temel İlkokulu ile Şehit Zafer Kılıç Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerine bot, mont, atkı, bere ve Beşiktaş formasından oluşan giysilerin dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, "Bugün Siirt'e geldik. İstanbul'dan Siirtli çocuklarımıza yardım getirdik. Çocuklar mutluysa biz mutluyuz. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, yöneticilerimiz ve futbolcularımızın katkısıyla bu değerli ilimize yardım getirdik. Aynı zamanda futbolcularımız ve sanatçılarımızın imzaladığı formanın açık artırma usulü satışından elde edilecek gelir Siirt Kadın Sığınma Evi'ne bağışlanacak." ifadelerini kullandı.

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