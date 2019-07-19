Beşiktaş'tan Orkan Çınar açıklaması
- Kulübün açıklamasından: "Orkan Çınar'ın yapılan muayenesi sonucunda sol bacak arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmiştir"19 Temmuz 2019 Cuma 19:47
İSTANBUL (AA) - Beşiktaşlı futbolcu Orkan Çınar'ın sol bacak arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edildiği bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Pendikspor'la oynanan hazırlık maçında sakatlanan Orkan'ın MR'sinin çekildiği belirtilerek, "Orkan Çınar'ın yapılan muayenesi sonucunda sol bacak arka üst adale grubunda (semitendinozus) 2. derece zorlanma tespit edilmiştir. Orkan Çınar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
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