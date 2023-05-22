Beşiktaş'tan Napoli'ye net tavır

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e İtalyan ekibi Napoli'nin dikkatini çekti. Başarılı oyuncuya, kısa süre içinde teklif yapılabilir.

Zielinski'nin yerini Gedson Fernandes ile doldurmak istiyor

İtalyan basınında yer alan habere göre, bitime haftalar kala şampiyon olan Napoli, gelecek sezon takımın Polonyalı orta saha oyuncusu Piotr Zielinski'nin yerini Gedson Fernandes ile doldurmak istiyor.

Beşiktaş net tavrını ortaya koydu

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, daha önce Gedson Fernandes için 20 milyon euro ve üzerinde bir teklif olmadığı sürece değerlendirmediklerini açıklamıştı.

Son haftaların yıldızı

Bu sezon özellikle son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Gedson, Beşiktaş formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 1 gol ve 6 asist kaydetti.

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