Beşiktaş’tan mali ve idari genel kurul duyurusu

Beşiktaş Kulübü, 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı duyurusu yaptı. Duyuruya göre 4 Mayıs’ta yapılması planlanan genel kurul, çoğunluk sağlanamazsa 11 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek.

Beşiktaş’ta seçimli genel kurul öncesinde yapılması planlanan idari ve mali genel kurulun tarihi belli oldu. Siyah-beyazlılar, 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nın tarihini 4 Mayıs Cumartesi olarak belirledi. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, 11 Mayıs Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın genel kurul gerçekleşecek. BJK Akatlar Spor Salonu’nda yapılacak olan genel kurul saat 10.30’da başlayacak.