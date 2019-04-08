0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Beşiktaş’tan mali ve idari genel kurul duyurusu

Beşiktaş Kulübü, 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı duyurusu yaptı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 17:15
Beşiktaş’tan mali ve idari genel kurul duyurusu

Beşiktaş Kulübü, 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı duyurusu yaptı. Duyuruya göre 4 Mayıs’ta yapılması planlanan genel kurul, çoğunluk sağlanamazsa 11 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek.


Beşiktaş’ta seçimli genel kurul öncesinde yapılması planlanan idari ve mali genel kurulun tarihi belli oldu. Siyah-beyazlılar, 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nın tarihini 4 Mayıs Cumartesi olarak belirledi. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, 11 Mayıs Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın genel kurul gerçekleşecek. BJK Akatlar Spor Salonu’nda yapılacak olan genel kurul saat 10.30’da başlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da seçimlerine ilişkin, “Yüzde 80 AK Parti yüzde 20 CHP aleyhine yazılmış görünüyor. O yüzden fark 29 binlerden 14 binlere inmiş bulunuyor” dedi.
    1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    2. Rize'de erkek cesedi bulundu
    3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    4. Hafter güçleri Trablus'taki Mitiga..
    5. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
    6. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    7. Sivasspor, Konyaspor maçı..
    8. Cezayir'deki sendikalar..
    9. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    10. Trump'tan flaş İran Devrim Muhafızları..
    11. Çocuk Hakları Komitesi’nden..
    12. ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim..
    13. Altının kilogramı 236 bin 450 liraya..
    14. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    15. Huzur şehri Tunceli, kayyumla "Sosyal..
    16. ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran..
    17. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    18. Öldürülen Eda öğretmen son yolculuğuna..
    19. Kaymakam Duru’dan şehit ailelerine..
    20. Salihlili iş insanlarından İstanbul’a..
    21. Türk ve Rus ulusal varlık fonlarından..
    22. İran'da güvenlik güçlerine saldırı
    23. Uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
    24. Hatayspor, Afyonspor maçı..
    25. Kaçak hafriyat dökümüne suçüstü
    26. 100 TL karşılığı erkek çocukları..
    27. Validen mühendislere "gran tuvalet..
    28. Bilecik’te CHP İYİ Parti ittifakında..
    29. Yavuz: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz..
    30. Yavuz: "Biz hukukun dışına çıkan..
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı