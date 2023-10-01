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Spor Beşiktaş'tan maç sonrası sert açıklama
Spor

Beşiktaş'tan maç sonrası sert açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-01 22:03:00 -
Beşiktaş'tan maç sonrası sert açıklama

Beşiktaş, 2-0 kazandıkları Konyaspor deplasmanında yaşananlar için açıklamada bulundu.

Beşikraş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konuk olduğu Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulüpten, Konyaspor maçında yaşananlar hakkında bir açıklama geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Taraftarlarımıza Konya’da Uygulanan Şiddet Kabul Edilemez

Milletçe birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde tek amacı Tümosan Konyaspor karşılaşmasında Futbol A Takımımıza destek vermek olan taraftarlarımıza stadyum girişinde bir polis memuru tarafından silah çekilmesi ve şiddet uygulanması kabul edilemez. Devletine, milletine, polisine, askerine her zaman sahip çıkan ve sahip çıkmaya devam edecek olan Beşiktaş taraftarları, silah çekilecek bir taraftar değildir. Emniyet güçlerinden bu konuda daha hassas ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz ve bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Unutulmasın ki başta ülkemiz olmak üzere dünyanın her noktasında taraftarımızın yanındayız. Olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.
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