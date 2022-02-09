Beşiktaş’tan Larin atağı

Beşiktaş sözleşmesi sezon sonu bitecek oyunculardan Cyle Larin’le yeniden pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar ile Kanadalı golcünün menajeri arasında geçtiğimiz günlerde yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinden anlaşmazlık çıkmıştı. Kartal yıllık garanti ücreti 1.6 milyon euro olan 26 yaşındaki Larin’e 1.7 milyon euro teklif etmişti. Siyah-beyazlılar başarıya endeksli bonuslarla birlikte bu rakamın 2 milyon euroya kadar çıkabileceğini bildirirken, yıllık net 2.5 milyon euro isteyen Larin’den olumsuz yanıt almıştı.

Aradan geçen sürede Beşiktaş cephesi yıllık ücret konusunda herhangi bir adım atmadı. Siyah-beyazlılarla iletişim kuran Cyle Larin’in menajeri ise yeniden görüşme talebinde bulundu. Buna göre Beşiktaşlı profesyoneller ile golcü futbolcunun menajeri önümüzdeki günlerde İstanbul’da bir kez daha masaya oturacak.

Anlaşma bekleyişi Siyah-beyazlıların daha önce önerilen yıllık 1.7 milyon euro garanti ücreti 1.8 veya 1.9 milyon euroya çıkarabileceği ifade edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Larin’in kadroda kalmasını istediği ancak mali disiplinden de taviz vermeyeceği kaydedildi. Golcü oyuncunun menajeri kısa süre içinde gerçekleşmesi beklenen kritik toplantıda bu rakamlara inmeyi kabul ederse anlaşma sağlanacak ve resmi imzalar atılacak. Aksi halde sözleşmesi biten Larin’le sezon sonu büyük ihtimalle yollar ayrılacak. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin listesinde olduğu ileri sürülen Kanadalı forvetin Avrupa’dan bazı kulüplerin de yakın takibinde olduğu aktarıldı.