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Spor Beşiktaş'tan kaleci kararı
Spor

Beşiktaş'tan kaleci kararı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 13:49:00 -
Beşiktaş'tan kaleci kararı

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta kaleci transferi için yeni bir isim düşünülmüyor.

Beşiktaş'ta gelecek sezon kaleci rotasyonunun nasıl olacağı merak konusuydu.

Bu doğrultuda geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Mert Günok, bir aksilik olmazsa takımın birinci kalecisi olacak.

Yaşadığı form düşüşü sonrasında şans bulmakta zorlanan Ersin Destanoğlu ise süre bulacağı bir kulübe gitmek istiyor. Ersin için yönetim izin vermiş durumda.

Bu arada Mert'in yedeği Emre Bilgin olacak. Yani Siyah-Beyazlılar, 1 numaraya transfer yapmayacak.

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