Beşiktaş'tan kaleci kararı

Beşiktaş'ta gelecek sezon kaleci rotasyonunun nasıl olacağı merak konusuydu.

Bu doğrultuda geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Mert Günok, bir aksilik olmazsa takımın birinci kalecisi olacak.

Yaşadığı form düşüşü sonrasında şans bulmakta zorlanan Ersin Destanoğlu ise süre bulacağı bir kulübe gitmek istiyor. Ersin için yönetim izin vermiş durumda.

Bu arada Mert'in yedeği Emre Bilgin olacak. Yani Siyah-Beyazlılar, 1 numaraya transfer yapmayacak.