Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Ya şimdi...
Beşiktaş'tan kaçarcasına sürpriz bir şekilde Torino'ya imza atan Emirhan İlkhan'ın Serie A'nın son sırasında bulunan Cremonese'ye kiralanması gündeme geldi.
Beşiktaş'tan ayrılarak sürpriz bir şekilde Torino'ya imza atan Emirhan İlkhan'ın Serie A'nın son sırasında bulunan Cremonese'ye kiralanması gündeme geldi.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, sezon başında İtalya'nın Torino takımına transfer olmuştu.
18 yaşındaki orta saha için İtalyan basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Torino forması giyen genç yıldız için Cremonese devreye girdi.
İtalya Serie A'da son sırada yer alan takımın Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.
Emirhan İlkhan bu sezon Torino'da 4 maçta görev alırken 87 dakika sahada kaldı. 18 yaşındaki futbolcu gol veya asist katkısında bulunamadı.