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Spor

Beşiktaş'tan Harun Tekin bombası

Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta kaleci arayışları hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 01:30:00 -
Beşiktaş'tan Harun Tekin bombası

Yeniakit.com.tr - Loris Karius'un sözleşmesini tek taraflı fesh etmesinin ardından siyah beyazlı ekipte kaleci arayışları devam ediyor.

Rota Harun Tekin'e çevrildi

Beşiktaş kurmaylarının Fenerbahçe'de yedek kulübesine mahkum olan Harun Tekin için kollarını sıvadığı ortaya çıktı. Siyah beyazlı ekibin tecrübeli file bekçinin transferi için sezon sonu Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.

Öte yandan Harun Tekin Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

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