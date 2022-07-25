Beşiktaş'tan gidişi olay olmuştu! İlk maçında gündem oldu
Maaşından taviz vermemek için Beşiktaş'tan ayrılıp Club Bruge'a giden Larin, ilk maçında penaltı kaçırdı.
Sözleşmesinin bitmesinin ardından yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve Beşiktaş ile yollarını ayıran Kanadalı golcü Cyle Larin yeni takımı Club Brugge ile ilk maçı olan Genk karşılaşmasında penaltıyı direğe nişanladı.
Karşılaşmanın 83 dakikasında N.Lang yerine oyuna giren Kanadalı futbolcu Club Brugge formasıyla ilk lig maçında 90+2. dakikada penaltı kaçırdı.
Direkten dönen topu takım arkadaşı tamamladı. Club Brugge, kendi evinde oynadığı Genk karşılaşmasını 3-2 kazandı.
Kaynak: Ajansspor