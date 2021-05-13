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Spor Beşiktaş’tan flaş çıkış! ‘Şampiyon mu oldunuz kutladınız?’
Spor

Beşiktaş’tan flaş çıkış! ‘Şampiyon mu oldunuz kutladınız?’

Basın mensuplarına konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karagümrük maçı sonrası yaşananlarla ilgili "Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız?’’ dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 15:08:00 -
Beşiktaş’tan flaş çıkış! ‘Şampiyon mu oldunuz kutladınız?’

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı'nda gazetecilerle birararaya geldi. Siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklaamlar yapan Çebi, şampiyonluk yarışını yorumladı.

Fatih Karagümrük yenilgisi hakkında konuşan Başkan Çebi, "Çok konuşulup yorum yapılacak bir dönem değil. Karagümlüklü oyuncular neyi kutladılar? Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. İyi oynadılar, kazandılar. Takım halinde kazandıkları için sevinirler. Tebrik ediyorum" dedi.

Maç bitiminde Rachid Ghezzal'ın menajeri ve Karagümrüklü Ndao arasında yaşananlar hakkında yorum yapan Çebi "Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi. Maç kazanmaya sevinmeniz normal ama bu neyin kutlamasıydı" ifadelerini kullandı.

Çebi, Galatasaray'ın son hafta maçındaki rakibi olan Yeni Malatyaspor için ise "Hiçbir şekilde averaj takımı olmaz. Malatya şehrine yıllarca averaj takımı olarak anılmak istemez. Ben Malatyaspor’un o gün elinden gelenin en iyisini yapcağında şüphen yok. Malatyalılar averaj takımı olarak anılmak istemezler" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Fuat

Malatya 6s maçına dikkat edilsin. 6s bu maçlarda çok fazla şike yaptı. Bakınız Ankaragücü 8-0 lik maç, gecmisteki malatyaspor maçı ve hediye edilen arabalar, geçen haftaki 3 penaltı kararı v.s v.s. gecmisinde bu maçlardan çok var.
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Ahmet

Malatya averaja gitmez tamam da sizin göztepeyi yenme garantiniz mi var
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