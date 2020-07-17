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Spor

Beşiktaş'tan Fenerbahçe’nin istediği yıldıza 3 yıllık sözleşme

Gelecek sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta iç transfer sorununu çözecek. İsmi Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz için Siyah-beyazlılar, harekete geçiyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 10:10:00 -

Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta iç transfer sorununu çözecek. Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlılar, Dorukhan Toköz’ün 2021’de sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçiyor. Hakkında, “Fenerbahçe’ye gidecek” yönünde haberler çıkan ve bu duruma sosyal medyadan tepki gösteren Dorukhan’ın da bir an önce yeni kontrat imzalayarak söylentilere son vermek istediği bildirildi.

Kocadağ görüşecek

Asbaşkan Emre Kocadağ’ın görüşmeleri yürüteceği ve milli futbolcuya TL’ye sabitlenmiş döviz kuru üzerinden 3 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği öğrenildi. Önceki yönetimin yeni kontrat konusunda Dorukhan’a teklif ettiği rakamları mevcut ekonomik ortamda yüksek bulan siyah-beyazlıların, tatmin edici bir sözleşme önereceği ifade edildi. Yönetimin, ağustosun ilk haftasında Dorukhan’a 3 yıllık imza attırmayı planladığı kaydedildi.

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