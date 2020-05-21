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Beşiktaş'tan drone kamera tepkisi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:56:36 -
Beşiktaş'tan drone kamera tepkisi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının dün gerçekleştirdiği antrenmanın drone (uçangöz) ile takip edilmesine tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanın yetkililerin izni ve bilgisi olmadan drone kamera ile görüntülendiği ve medyaya servis edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu görüntüyü kaydedip yayınlayarak basın meslek ilkelerini hiçe sayan kurum ve kişilere, basına açık gerçekleşecek antrenmanlarda süresiz olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yasağı getirildiğini ve BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mahremiyetin korunması amacıyla her türlü teknolojik ve hukuki tedbirin alınacağını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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