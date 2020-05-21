  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayram namazı evde kılınır mı? | Bayram namazı nasıl kılınır?

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasında önemli görüşme

Bayram namazı kılınacak mı? | Camide bayram namazı kılınacak mı?

Gümrük vergisinde bir adım daha

Casper, yeni Nirvana C350 Notebook’u tanıttı
için kalan
Spor

Beşiktaş’tan drone açıklaması

Beşiktaş Kulübü, dün yapılan antrenmanın drone kamera ile çekilip servis edilmesiyle alakalı açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:31:39 -
Beşiktaş’tan drone açıklaması

Beşiktaş Kulübü, dün yapılan antrenmanın drone kamera ile çekilip servis edilmesiyle alakalı açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, çekimi yapan kuruma yaptırım uygulanacağını ifade etti.


Beşiktaş Kulübü’nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Dün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirdiğimiz antrenman, iznimiz ve bilgimiz olmadan drone (uçangöz) kamera ile görüntülenmiş ve medyaya servis edilmiştir.


Söz konusu görüntüyü kaydedip yayınlayarak basın meslek ilkelerini hiçe sayan kurum ve kişilere, basına açık gerçekleşecek antrenmanlarda süresiz olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne giriş yasağı getirildiğini ve BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki mahremiyetin korunması amacıyla her türlü teknolojik ve hukuki tedbirin alınacağını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı