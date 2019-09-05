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Beşiktaş'tan Diaby'nin boyu eleştirilerine cevap: 1 Santim...

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan transfer ettiği Diaby için 'Forvet değil' eleştirilerine yanıt geldi.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:03
Beşiktaş'tan Diaby'nin boyu eleştirilerine cevap: 1 Santim...

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan transfer ettiği Abdoulay Diaby için 'Forvet değil' eleştirilerine yanıt geldi. Teknik ekipten yapılan açıklamada "Vagner Love 1.72'ydi, Diaby ondan 1 santim daha uzun. Demek ki forvet için boy sorunu yok" dendi.

FORVET OYNUYORDU

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan transferin son gününde kadrosuna kattığı Abdoulay Diaby için 'Forvet değil' eleştirilerine kulüp başkanı Fikret Orman, "Brugge'de forvet oynuyordu, 20 gol attı" yanıtını verdi. Teknik heyet de boyuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

1 SANTİM DAHA UZUN

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın özellikle pivot santrfor istediği bilinirken 1.73 boyundaki Diaby'nin alınmasını değerlendiren teknik ekip, "Burak döndüğünde o açık kapanacaktı, sonradan düşündüğümüzde birkaç mevkide oynayan Diaby'de karar kıldık. Hem kanat hem forvet, hatta gerektiğinde 10 numarada da görev yapabiliyor. 'Boyu kısa nasıl forvet olacak?' diyorlar da Vagner Love 1.72'ydi, Diaby ondan 1 santim daha uzun. Demek ki forvet için boy sorunu yok" ifadelerini kullandılar.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:03
  1. Beşiktaş
  2. Abdoulay Diaby

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