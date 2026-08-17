Beşiktaş'tan dev hamle! Yeni transfer kadroya dahil edildi!
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak olan Beşiktaş, dev maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Kauno Zalgiris maçları öncesi yeni transfer Dusan Vlahovic’in ismini UEFA listesine ekledi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile oynayacak Beşiktaş, UEFA’ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi. Siyah-beyazlıların güncel kadrosunda yeni transfer Dusan Vlahovic de yer aldı.
Beşiktaş’ın UEFA kadrosu şöyle:
"Alexander Nübel, Doğan Alemdar. Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy."
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