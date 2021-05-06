Beşiktaş'tan derbi için sürpriz kadro

Süper Lig’de 40. hafta mücadelesinde cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’a konuk olacak olan Siyah-Beyazlılar, dev karşılaşmaya zafer parolasıyla hazırlanıyor. Ligde bitime 3 maç kala 81 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 5, üçüncü Galatasaray’ın ise 6 puan önünde zirvede bulunan Kara Kartal, derbiyi kazanır, Sarı-Lacivertliler de cumartesi günü Ankaragücü deplasmanında kayıp yaşarsa Aslantepe’de şampiyon olacak. Takımının moral ve motivasyonundan dolayı oldukça memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın, takımdaki eksikleri ise hiç sorun etmiyor. Sezonu kapatan; Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic’e ek olarak Vincent Aboubakar’ın da adale sakatlığının sürmesi sebebiyle Cim Bom’un karşısına bu oyuncularından yoksun olarak çıkacak olan Yalçın, elindeki kadronun 3 puanı getireceğine inanıyor.

Antrenmanda yer almadı ama...

Kamerun Mlli Takımı’ndan sağ üst adalesinden sakatlık yaşayarak dönen Vincent Aboubakar, Sivasspor karşılaşmasıyla formasına geri dönmüş ancak bu mücadelede problem tekrarlamıştı. Yaşadığı bu sorunlar sebebiyle sezonun ikinci yarısında takımın tam 7 karşılaşmasını kaçıran Vincent Aboubakar, önceki gün ve dünkü idmana da çıkmadı. Tedavisi süren başarılı oyuncunun Galatasaray karşısında görev alması beklenmiyor. Hatayspor karşılaşmasında uyluk sakatlığı yaşayan Kevin N’Koudou’nun son 2 idmanda yer almamasına rağmen cumartesi günkü derbiye yetişmesi bekleniyor. Öte yandan problemini tamamen atlatan Gökhan Töre de dev maça hazır.

7-0 kadrosuyla devam!

Kara Kartal’ın, Galatasaray derbisine Hatayspor karşısında 7-0’lık skorla kazanan kadroyla başlaması bekleniyor. Bu doğrultuda ilk 11’in; Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Domagoj Vida, Fabrice N’Sakala, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Kevin N’Koudou ve Cyle Larin’den oluşması planlanıyor.

Kaynak: Fanatik