Beşiktaş'tan Chuba Akpom bombası
Beşiktaş'ın PAOK forması giyen İngiliz forvet oyuncusu Chuba Akpom'un transferi için Yunan ekibiyle anlaşma sağladığı söyleniyor.
Sky Sports'un haberine göre, Beşiktaş, Chuba Akpom'un transferi için PAOK'la 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
Futbola Arsenal alt yapısında başlayan Akpom, kiralık olarak Coventry City, Nottingham Forest, Hull City, Brighton ve St. Truiden formalarını giydikten sonra 2018 yazında 1 milyon Euro karşılığında bonservisiyle birlikte PAOK'un yolunu tutmuştu.
Nijerya asıllı İngiliz golcü, PAOK formasıyla iki sezonda 76 maça çıktı ve 26 gole direkt katkı (18 gol - 8 asist) sağladı.