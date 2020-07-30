  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş'tan Chuba Akpom bombası

Beşiktaş'ın PAOK forması giyen İngiliz forvet oyuncusu Chuba Akpom'un transferi için Yunan ekibiyle anlaşma sağladığı söyleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 01:36:00 -
Beşiktaş'tan Chuba Akpom bombası

Sky Sports'un haberine göre, Beşiktaş, Chuba Akpom'un transferi için PAOK'la 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Futbola Arsenal alt yapısında başlayan Akpom, kiralık olarak Coventry City, Nottingham Forest, Hull City, Brighton ve St. Truiden formalarını giydikten sonra 2018 yazında 1 milyon Euro karşılığında bonservisiyle birlikte PAOK'un yolunu tutmuştu.

Nijerya asıllı İngiliz golcü, PAOK formasıyla iki sezonda 76 maça çıktı ve 26 gole direkt katkı (18 gol - 8 asist) sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı