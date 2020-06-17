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Spor

Beşiktaş’tan Caner Erkin kararı

Ligde bu sezon umduğunu bulamayan ve ekonomik sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, Caner Erkin ile ilgili kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:32:00 -
Beşiktaş’tan Caner Erkin kararı

Caner Erkin’in Beşiktaş'taki 4 yıllık macerasında adım adım sona yaklaşılıyor. Beşiktaş’tan bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki sol bek, kulübün belirlediği maaş kriterlerine uymuyor.

Ligler yeniden başlarken gelecek sezonun kadro yapılanması için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, takımdaki gelecekleri merak konusu olan Caner Erkin için kararını verdi.

4 sezondur Beşiktaş forması giyen ve sözleşmesi dönem sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılacak. Kara Kartal’dan bu sezon 1.8 milyon Euro maaş alan tecrübeli sol bek oyuncusunun, kulübün belirlediği yeni maaş kriterlerine takıldığı için böyle bir karar alındığı öğrenildi. Yönetim, Milli futbolcunun yerini ise şimdiden doldurdu.

N'Sakala'dan 3 yıllık imza

Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın önceki takımı Aytemiz Alanyaspor’un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N’Sakala’yla anlaşma sağladı. 29 yaşındaki futbolcu konusunda ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşen ve olumlu yanıt alan Beşiktaşlı idarecilerin, deneyimli isimle 3 yıllığına el sıkıştığı kaydedildi.

Dönem sonunda Alanya’yla kontratı bitecek olan başarılı futbolcunun Beşiktaş’tan yıllık 700 bin Euro kazanacağı belirtildi. Ek olarak alt yapıdan gelen Rıdvan Yılmaz’ın Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte sol bekte 11’e geçip gelecek için umut vadeden bir performans sergilemesi de Caner’in gözden çıkarılmasında önemli etken oldu.

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