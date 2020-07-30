Beşiktaş'tan bomba forvet transferi!
Beşiktaş Burak Yılmaz'ın ayrılığından sonra forvet transferine bi hayli önem veriyor. Siyah-beyazlılar PAOK forması giyen İngiliz forvet oyuncusu Chuba Akpom'un transferi için Yunan ekibiyle anlaşma sağladığı ileri sürüldü.
Beşiktaş, Burak'ın ayrılığı sonrası forvet transfer ediyor. Kara kartal Chuba Akpom'un transferi için PAOK'la 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
Futbola Arsenal alt yapısında başlayan Akpom, kiralık olarak Coventry City, Nottingham Forest, Hull City, Brighton ve St. Truiden formalarını giydikten sonra 2018 yazında 1 milyon Euro karşılığında bonservisiyle birlikte PAOK'un yolunu tutmuştu.
Nijerya asıllı İngiliz golcü, PAOK formasıyla iki sezonda 76 maça çıktı ve 26 gole direkt katkı verdi.