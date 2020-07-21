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Spor

Beşiktaş'tan Boateng'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yeniakit Publisher
2020-07-21 19:56:28 -
Beşiktaş'tan Boateng'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng'in ayak bileğinde ödem tespit edildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin-Prince Boateng'in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir. Kevin-Prince Boateng'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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