  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş’tan bir Fenerbahçeli’ye daha kanca
Spor

Beşiktaş’tan bir Fenerbahçeli’ye daha kanca

Beşiktaş, Romain Saiss ve Welinton'un ayrılık ihtimaline karşın Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz ile ilgileniyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 11:09:00 -
Beşiktaş’tan bir Fenerbahçeli’ye daha kanca

Süper Lig'de 46 puanla lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta gelecek sezorun transfer çalışmaları devam ediyor...

Siyah-Beyazlılar sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan Romain Saiss ve Welinton'un yerine ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz'i gündemine aldı.

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Samet Akaydın'ın gelişiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan milli stoperin takımdan ayrılacağı konuşulurken, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli stoperin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Kara Kartal'ın, Sarı-Lacivertli takım ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek Serdar Aziz'le ilgli temaslarını sezon sonunda sıklaştırması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23