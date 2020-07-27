Beşiktaş'tan ayrıldı Süper Lig’in devine gidiyor!

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden ve menajerler aracılığıyla Galatasaray’a önerilen Victor Ruiz ile ilgili pazarlıklar sürüyor.

Alacakları ödenmediği için Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Victor Ruiz, menajerler aracılığıyla Galatasaray’a önerilmişti. Teknik heyetin sıcak baktığı oyuncuyla ilgili pazarlıklar sürüyor.

Beşiktaş’ta 1.8 milyon Euro garanti ücret alan 31 yaşındaki stoperden bu rakamı indirmesi istendi. Bu transferdeki esas önemli nokta FIFA kararı. Beşiktaş ile İspanyol stoper, fesih nedeniyle davalık olmuştu.