Beşiktaş'tan Ardahanlı öğrencilere 3 bin forma





ARDAHAN (AA) - Beşiktaş Kulübü, Ardahan'daki öğrencilere 3 bin forma hediye etti.

Kent merkezindeki okullar ile il merkezine bağlı Beşiktaş köyündeki okulda okuyan öğrencilere formaların dağıtılması için Ardahan Merkez Rekabet Kurulu Fen Lisesi'ne ait Hülya Avşar Spor Salonu'nda program düzenlendi.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, buradaki programda yaptığı konuşmada, Ardahanlı çocukları sevindirmek, motivasyonlarını artırmak ve morallerini yükseltmek amacıyla böyle bir girişimde bulunulduğunu aktardı.

Beşiktaş Kulübünün 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediğini dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Biraz önce kulüp başkanı Sayın Fikret Orman ile konuştuk, hepinize selam ve sevgileri var. Bizler, 'Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana' diyen Aşık Şenlik'in torunlarıyız. Ülkenin en doğusundaki çocuklarımızı unutmayan Beşiktaş Kulübüne teşekkür ediyoruz. Başta kulüp başkanı olmak üzere, hem şahsım hem de Ardahan halkı adına herkese teşekkür ediyoruz."

Beşiktaş Kulübünün yetkilisi Burhan Topuz da Fikret Orman'ın herkese selamını getirdiklerini söyleyerek, "Başkanımızın Edirne'den Kars'a, Tekirdağ'dan Hakkari'ye kadar bir projesi vardı. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi Beşiktaş sevgisi ve aşkıyla aşılamak, bölgeye gidip çocuklarımıza dokunmak, onların gönlünü okşamak, ümitlerini yeşertmek adına başlattığımız bir çalışma. Bugünkü ayağını da burada gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Törenin ardından formalarını giyen çocuklar, hatıra fotoğrafı çektirdi.



