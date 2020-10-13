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Aktüel Beşiktaş'taki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Aktüel

Beşiktaş'taki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:33:12 -
Beşiktaş'taki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Engin M. ile Selahattin D. arasında ticari anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ikili olay yerinden ayrıldı.

Levazım Yeni Bahar Sokak'taki holdingine gelen Engin M, akşam saatlerinde iş yerinden çıkıp arabasına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Engin M. saldırıdan yara almadan kurtulurken, kurşunlardan biri şoförü Kutlu Muhammed O'nun sol bacağına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis, olay sonrasında kaçan şüpheli İbrahim S'nin yakalanması çalışma başlattı.

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