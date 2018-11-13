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Beşiktaş'taki gerilemenin gerçek nedeni tamamen duygusal

Son sekiz maçta sadece bir galibiyet alabilen Beşiktaş yerli futbolcular dört aydır paralarını alamıyor, yabancıların ödemeleri de düzensiz.

13 Kasım 2018 Salı 08:36
Beşiktaş'taki gerilemenin gerçek nedeni tamamen duygusal

Beşiktaş’ta ekonomik kriz ciddi boyutlara ulaştı. Futbolculara yapılan ödemelerdeki düzensizlikler artık sahaya direkt yansıyor. Önceki sezonlardaki gibi iştahlı oynamayan futbolcuları Teknik Direktör Şenol Güneş de motive etmekte çok zorlanıyor. Bu durum ligde son sıralarda yer alan ve Beşiktaş önüne hocasız çıkan Sivasspor’a Vodafone Park’ta 2-1 kaybedilen maçta net olarak gözüktü. Yabancı oyunculara ödeme yapılırken yerlilerin bekletilmesi takım içinde ciddi sıkıntıya yol açmış durumda. Böylesi ciddi sıkıntılar yaşanırken, siyah-beyazlılar Şenol Hoca’nın göreve geldiğinden bu yana en kötü dönemini yaşıyor. Son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, lider Başakşehir’in de 9 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Yönetimin acil olarak ekonomik krizi çözmesi gerekiyor ancak şartlar Fikret Orman ve ekibini son derece zorluyor.  

AYRILMAK İSTİYOR
Ozzy gidici

Sivasspor maçında verdiği hatalı pas sonrası gole sebep olan ve ardından tribünlerin yoğun protestosu sonrası Şenol Güneş tarafından hemen oyundan alınan Oğuzhan Özyakup'un morali oldukça bozuk. Yıldız oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Ligde ve Avrupa'da bu sezon 19 maça çıkan Oğuzhan, 2 gol ve 5 asist yaptı. 

Milyonların sevgilisi

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın kazandığı para ise ayda sadece 8 bin avro. Milyon avrolar kazanan ağabeylerin yanında hırsla top koşturan ve Sivasspor maçında Beşiktaş formasıyla ilk golüne imza atan 19 yaşındaki oyuncu, taraftarların da bu aralar en çok destek verdiği isim olarak dikkat çekiyor. Güven Yalçın sezon başında Leverkusen'den 100 bin avro karşılığında transfer edilmişti.

TARAFTARA MESAJ
Babel'den sitem

Genk maçından sonra Fiorentina ile görüştüğünü açıklayan ve Sivasspor maçında yokları oynayan Ryan Babel taraftara sitem etti. Yıldız oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kazandığımızda bir olmak çok kolay ama kaybettiğimizde!.. Kimin gerçek olup olmadığını o zaman görüyoruz" ifadelerini kullandı. 

YÖNETİME TEPKİ
Pankart gerginliği

Sivasspor mağlubiyetinin yankılarının devam ettiği Beşiktaş'ta bir de pankart gerginliği yaşandı. Vodafone Park'ta kimler tarafından asıldığı belli olmayan pankartlarda yönetim hedef alındı. “Beşiktaş birileri için ekmek kapısıdır ama fırın değildir” ve “Fikret Orman paralar nerede?” ifadeleri yer alan pankartlarla siyah-beyazlı yönetime tepki gösterildi.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 08:36
  1. Sivas
  2. Beşiktaş

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