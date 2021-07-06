  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
10 Temmuz'da başlıyor! Ankara-İstanbul arası kısılıyor
Bahçeli'den önemli açıklamalar
PKK nefes alamıyor! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Enflasyon neden yükseldi? Merkez Bankası açıkladı!
Spor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı
Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 09:41:00 -
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son sahibi Beşiktaş, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. 

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana, yeni transfer Salih Uçan da katıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hırvatistan Milli Takımı forması giyen ve izinli olan Domagoj Vida, Kanada Milli Takımı'nda bulunan Cyle Larin, Brezilya'dan döndükleri için karantinaya girecek olan Josef de Souza ve Welinton Silva'nın yanı sıra kadroda düşünülmeyen Umut Nayir, Tyler Boyd, Douglas ve Jeremain Lens ile tedavisi devam eden Ajdin Hasic, antrenmana katılmadı.

Geçen sezonu farklı ekiplerde kiralık olarak tamamlayan Güven Yalçın ve Kartal Kayra Yılmaz, takımla çalıştı. Atiba Hutchinson ise çalışmasını salonda yaptı.

Basın mensuplarına 15 dakikası açık olan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, çeşitli kondisyon koşuları gerçekleştirdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay